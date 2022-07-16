Омск, , 11:49 — REGNUM В Омске сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП с участием малолетнего велосипедиста. Инцидент произошёл вечером 15 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления ГИБДД по Омской области.

Велосипед

По предварительным данным, водитель автомобиля «Рено» 1976 года рождения на пересечении улиц 3-я Самарская и Талалихина сбил восьмилетнего мальчика на велосипеде, который вёз шестилетнего ребёнка.

«Велосипедист двигался навстречу автомобилю по обочине. В результате ДТП 6-летний мальчик доставлен в медицинское учреждение», — отметили в ведомстве.

По факту происшествия организована проверка.

Читайте также: В Омске большегруз насмерть задавил пешехода