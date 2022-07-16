Донецк, 16 июля, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Украинские военные обстреляли Озеряновку в ДНР. Об этом 16 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

7th Army Training Command ВСУ

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️11:15 — н.п. Нелеповка — н.п. Озеряновка: выпущено 4 снаряда калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Горловке еще 4 снаряда.