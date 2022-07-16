Пермь, , 11:45 — REGNUM В Перми восемь женщин предстанут перед судом за серию мошенничеств с материнским капиталом. Об этом сообщает краевой главк МВД.

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По данным следствия, гражданка 1966 года рождения и 37-летняя её знакомая решили подбирать лиц, которые хотели бы оформить свидетельства о рождении детей, фактически не рождавшихся, и затем за денежное вознаграждение обращаться с соответствующими заявлениями в ЗАГС для оформления социальных пособий и выплат на детей, которые были зарегистрированы подобным образом. В итоге гражданки получали государственные сертификаты на маткапитал и подыскивали кредитно-финансовые кооперативы для обналичивания сертификатов.

Также они получали иные выплаты, предусмотренные за рождение детей. Всего следователи выявили 20 эпизодов преступной деятельности. Размер ущерба составил около 6 млн рублей.