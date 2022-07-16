Красноярск, 16 июля, 2022, 11:40 — ИА Регнум. В Красноярском крае за прошедшие сутки выявлено 27 новых случаев заражения коронавирусом. 21 заболевший госпитализирован, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 367 390.

Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 355 839 пациентов, в том числе 40 за сутки. Жертвами коронавируса стали 10 899 человек.