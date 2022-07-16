Москва, 16 июля, 2022, 11:34 — ИА Регнум. За истекшие 24 часа на территории России госпитализировали 1314 пациентов с COVID-19, также было выявлено 4698 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 16 июля сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять18 485 632.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончался 41 пациент и потому суммарное количество летальных исходов достигло 381 835.

При этом уточняется, что на данный момент в стране17 906 326 человек вылечились от нового заболевания, 2879 из которых — за прошедшие сутки.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в России было госпитализировано 1266 новых пациентов с COVID-19.