Вашингтон, 16 июля, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Экс-советник бывшего президента США Дональда Трампа Стив Бэннон рассказал, что был поражен его одержимостью «выглядеть победителем каждую секунду», пишет The Guardian со ссылкой на книгу «Большая ложь: выборный хаос, политический оппортунизм и состояние политики США после 2020 года» журналиста Джонатана Лемира.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Временами контуженный Бэннон говорил своим помощникам, что Трамп скажет что угодно, солжет о чем угодно, чтобы выиграть в конкретный момент, чтобы получить что-то от ситуации в моменте», — утверждает Лемир. Отмечается также, что Трамп мог потребовать пересмотреть планы ради какой-то сиюминутной цели.

Ранее советник Трампа публично заявлял, что ему неизвестно о случаях вранья экс-президента.