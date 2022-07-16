Шри-Джаяварденепура-Котте, , 11:28 — REGNUM Генеральный секретарь парламента Шри-Ланки Дхаммика Дассанаяке официально объявил, что пост президента страны стал свободным после отставки Готабаи Раджапаксы, передает Ada Derana.

Солдат армии Шри-Ланки Defence.lk

По его словам, кандидатуры на должность главы государства должны быть представлены 19 июля. На следующий день в парламенте пройдет голосование среди депутатов, которые изберут нового президента страны.

Он будет работать до конца срока полномочий главы страны, покинувшего свой пост, — до ноября 2024 г.

Раджапакса подал в отставку 14 июля. Исполняющим обязанности президента является премьер-министр Ранил Викрамасингхе.

Шри-Ланка столкнулась с экономическим кризисом, который привел к социально-политической напряженности. Президент покинул страну и подал в отставку.