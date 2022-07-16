Выборы президента Шри-Ланки пройдут 20 июля
Шри-Джаяварденепура-Котте, 16 июля, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Генеральный секретарь парламента Шри-Ланки Дхаммика Дассанаяке официально объявил, что пост президента страны стал свободным после отставки Готабаи Раджапаксы, передает Ada Derana.
По его словам, кандидатуры на должность главы государства должны быть представлены 19 июля. На следующий день в парламенте пройдет голосование среди депутатов, которые изберут нового президента страны.
Он будет работать до конца срока полномочий главы страны, покинувшего свой пост, — до ноября 2024 г.
Раджапакса подал в отставку 14 июля. Исполняющим обязанности президента является премьер-министр Ранил Викрамасингхе.
Шри-Ланка столкнулась с экономическим кризисом, который привел к социально-политической напряженности. Президент покинул страну и подал в отставку.