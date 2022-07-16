Донецк, 16 июля 2022, 11:24 — REGNUM Расчет противотанкового ракетного комплекса «Конкурс» из 9 полка Народной милиции ДНР уничтожил элемент укреплений ВСУ под Авдеевкой.
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При использовании ПТРК «Конкурс» применяются противотанковые управляемые ракеты.
Данная система представляет собой отечественный аналог шведско-британских противотанковых гранатометов NLAW и систем Javelin (США), передает РИА Новости.