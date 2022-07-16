Вашингтон, 16 июля, 2022, 11:23 — ИА Регнум. О том, что Соединённые Штаты выделяют сумму в размере 1 млрд для оказания продовольственной помощи странам Ближнего Востока и Северной Африки, объявит 16 июля американский президент Джо Байден. Об этом 16 июля сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Gage Skidmore Джо Байден

«Президент Джо Байден объявит о выделении 1 миллиарда долларов США на продовольственную помощь Ближнему Востоку и Северной Африке на саммите Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в субботу», — указывается в сообщении агентства.

При этом саммит арабских стран в формате «ССАГПЗ+3» (Египет, Иордания, Ирак), куда приглашён американский лидер, будет проходить в Джидде 15–16 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент США Джо Байден считает, что за убийство журналиста Джамаля Хашогги, которое было совершено в 2018 году, несёт ответственность наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.