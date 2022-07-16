Неаполь, Италия, 16 июля, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Сенегальский защитник неаполитанского футбольного клуба «Наполи» Калиду Кулибали перешёл в состав лондонской команды «Челси». Об этом 16 июля сообщает пресс-служба клуба из Лондона.

Www.sscnapoli.it Калиду Кулибали

Уточняется, что 31-летний футболист и лондонская команда заключили соглашение сроком на четыре года.

«Я очень счастлив быть здесь. Это большая команда, а моей мечтой всегда было играть в (Английской) премьер-лиге», — заявил по поводу своего перехода игрок.

Отметим, Калиду Кулибали выступал за «Наполи» с 2014 года и в составе команды стал обладателем Кубка Италии (2020) и Суперкубка этой страны (2014).