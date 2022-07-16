Тара, Омская область, , 11:16 — REGNUM В городе Тара Омской области вечером 15 июля столкнулись автомобиль скорой помощи и грузовой УАЗ. Обе машины в результате опрокинулись, сообщает портал NGS55.

Скорая помощь Artem Svetlov

«Скорая» с включёнными проблесковыми огнями и сиреной везла в больницу младенца. При проезде на красный сигнал светофора в неё врезался грузовик.

В результате пострадали семь человек, четверо из которых госпитализированы в больницу. В их числе полугодовалый ребёнок с матерью, 49-летний водитель скорой помощи и 48-летняя фельдшер.