Москва, , 11:14 — REGNUM О героизме и мужестве заместителя командира роты по политической работе старшего лейтенанта Александра Соболя, проявленных им в ходе спецоперации Вооружённых сил РФ по денацификации Украины, сообщили 16 июля в Минобороны России.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что в ходе боевых действий, находясь под обстрелом, старший лейтенант увидел появившееся на штанах у своего товарища кровавое пятно, после чего оказал ему первую помощь, что спасло российскому военному жизнь.

При этом Соболь рассказал, что в первые дни во время спецоперации было трудно привыкать к военным действиям и особенно к обстрелам, так как выстрелы из многих видов вооружений не слышно и это не позволяет успеть на них вовремя среагировать.

Также российский военный отметил, что он в ходе выполнения боевых задач старается поменьше думать о доме, чтобы такие мысли не отвлекали его в это время.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что силы Донецкой Народной Республики (ДНР) и подразделения Вооружённых сил РФ взяли под контроль участок трассы Константиновка-Авдеевка в районе села Каменка в ДНР.