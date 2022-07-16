Омск, , 11:13 — REGNUM В результате ДТП с участие фургона УАЗ и автомобиля скорой помощи в городе Тара Омской области пострадали 7 человек. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Авария произошла на перекрестке, 72-летний водитель «буханки» не уступил дорогу автомобилю со спецсигналами, который вез в медучреждение годовалого ребенка. В результате столкновения медпомощь потребовалась двум фельдшерам, водителю, медсестре, ехавшим в карете «скорой», а также водителю и пассажиру УАЗа.

По предварительным данным, водитель «буханки» двигался на разрешающий сигнал светофора, но не уступил дорогу машине со спецсигналами.