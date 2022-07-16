Мирослава Романенко, 16 июля 2022, 11:54 — REGNUM Украина вместе с Хорватией планирует отомстить президенту Сербии Александру Вучичу и перевоспитать его и весь сербский народ. Об этом заявил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко в своём телеграм-канале.
Политик намекнул на то, что украинская сторона вместе с «братьями-хорватами» может помешать вступлению Сербии в Европейский союз.
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Заявление политика обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения критически оценили заявление Гончаренко, в особенности, учитывая то, что Украина, не являясь членом ЕС, обещала помешать вступлению Сербии в Евросоюз.
«Мститель, у вас уже ЛНР забрали и ДНР забирают, иди на фронт, клоун», — с сарказмом написал Greg.
«Боже, как и все сволочи западные, не могут они Сербию оставить в покое», — не выдержала Матильда.
«Угрожает «невступлением» в союз, в котором сами не состоят? Я не ослышался? Как это по-украински, читай — по-идиотски», — отметил Кирилл И.
«Страшнейшая месть — не попасть в ЕС», — смеется Elena.
«А оно Сербии надо? Сейчас всё под большим вопросом. Будет ли ЕС?» — отреагировал Алексей.
«Сербов… фашисты так и не смогли ни покорить, ни уничтожить. И вам, украинцам, это не дано», — написал Алексей Б.
«Он только одного не учёл — отсутствие Украины на карте мира», — добавил Михаил.
«То в Партии регионов подвизался, кричал про дружбу с Россией, то стал русофобом. Подстилка западная!» — не выдержал Юрий И., охарактеризовав Гончаренко.
«Американцы устами украинцев угрожают сербам, что натравят на них хорватов», — написала Лидия М.
«То есть Украину ещё в ЕС не приняли, но она уже наперёд блокирует вхождение Сербии…» — задумался Дмитрий.
«Нашли чем грозить! Что-то мне подсказывает, что народ Сербии уже и не так сильно хочет в ЕС…» — предположил Vladislav A.
«Пара сотен наёмников-иностранцев даёт им повод думать, что кто-то за них реально? Они — лишь грязное оружие в попытке ослабить Россию. И их выбросят как использованное оружие… Неужели им настолько забили мозги, что они это не понимают?» — задалась вопросом Marussja.
«Ишь, раздухарился!» — пишет Empty Words.
«Украинцы уверовали, что теперь они будут решать, кто куда вступит», — смеется Юлия.
«Надо не обращать внимания на этого недоумка, много чести. Молча денацифицировать, и всё…» — добавил Анатолий К.
«Скоро Гончаренко переобуется снова и как британский наемник будет петь гимн России», — иронизирует «Заместитель президента».
«Куда они с немытым рылом лезут? Сербы знают, что такое демократия по-американски», — прокомментировал A. G.
«Откуда же оно такое взялось, это Гончаренко?! Кто и как это растил и воспитывал?» — подытожила Анна.