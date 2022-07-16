16 июля 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление депутата украинского парламента Алексея Гончаренко о том, что Украина вместе с Хорватией планирует отомстить президенту Сербии Александру Вучичу и перевоспитать его и весь сербский народ.

Мирослава Романенко, , 11:54 — REGNUM Украина вместе с Хорватией планирует отомстить президенту Сербии Александру Вучичу и перевоспитать его и весь сербский народ. Об этом заявил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко в своём телеграм-канале.

Уильям Чейз. Шут (фрагмет). 1875

Политик намекнул на то, что украинская сторона вместе с «братьями-хорватами» может помешать вступлению Сербии в Европейский союз.

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Заявление политика обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения критически оценили заявление Гончаренко, в особенности, учитывая то, что Украина, не являясь членом ЕС, обещала помешать вступлению Сербии в Евросоюз.

«Мститель, у вас уже ЛНР забрали и ДНР забирают, иди на фронт, клоун», — с сарказмом написал Greg.

«Боже, как и все сволочи западные, не могут они Сербию оставить в покое», — не выдержала Матильда.

«Угрожает «невступлением» в союз, в котором сами не состоят? Я не ослышался? Как это по-украински, читай — по-идиотски», — отметил Кирилл И.

«Страшнейшая месть — не попасть в ЕС», — смеется Elena.

ЕС Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«А оно Сербии надо? Сейчас всё под большим вопросом. Будет ли ЕС?» — отреагировал Алексей.

«Сербов… фашисты так и не смогли ни покорить, ни уничтожить. И вам, украинцам, это не дано», — написал Алексей Б.

«Он только одного не учёл — отсутствие Украины на карте мира», — добавил Михаил.

«То в Партии регионов подвизался, кричал про дружбу с Россией, то стал русофобом. Подстилка западная!» — не выдержал Юрий И., охарактеризовав Гончаренко.

«Американцы устами украинцев угрожают сербам, что натравят на них хорватов», — написала Лидия М.

«То есть Украину ещё в ЕС не приняли, но она уже наперёд блокирует вхождение Сербии…» — задумался Дмитрий.

«Нашли чем грозить! Что-то мне подсказывает, что народ Сербии уже и не так сильно хочет в ЕС…» — предположил Vladislav A.

«Пара сотен наёмников-иностранцев даёт им повод думать, что кто-то за них реально? Они — лишь грязное оружие в попытке ослабить Россию. И их выбросят как использованное оружие… Неужели им настолько забили мозги, что они это не понимают?» — задалась вопросом Marussja.

«Ишь, раздухарился!» — пишет Empty Words.

«Украинцы уверовали, что теперь они будут решать, кто куда вступит», — смеется Юлия.

«Надо не обращать внимания на этого недоумка, много чести. Молча денацифицировать, и всё…» — добавил Анатолий К.

«Скоро Гончаренко переобуется снова и как британский наемник будет петь гимн России», — иронизирует «Заместитель президента».

«Куда они с немытым рылом лезут? Сербы знают, что такое демократия по-американски», — прокомментировал A. G.

«Откуда же оно такое взялось, это Гончаренко?! Кто и как это растил и воспитывал?» — подытожила Анна.