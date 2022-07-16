Ашхабад, , 11:08 — REGNUM Почти все российские новостные сайты заблокировали в Туркмении, передает «Радио Азатлык» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

Туркмения Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Последние несколько дней в Туркмении не работают все иностранные новостные сайты, в том числе и те, доступ к которым раньше был открыт.

«Например, все сайты новостей России, … сайты телекомпаний, где идут какие-то новости, и так далее. Это были последние иностранные новостные сайты, доступ к которым оставался свободным, сейчас — нет. Это окончательно закупоривает весь информационный поток», — отметил корреспондент издания.

Также с перебоями в Туркмении работают VPN-сервисы. Заблокированы и функции App Store, сервисы платежных систем.