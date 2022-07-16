Абакан, , 11:03 — REGNUM Жителей Хакасии призывают не выбрасывать старые батарейки вместе с обычным мусором. До 18 июля их можно будет сдать для последующей утилизации.

Батарейки

20 июля из Абакана в Челябинск вывезут очередную партию батареек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе минприроды республики. Всего в регионе собрали 4,5 тонны батареек и аккумуляторов.

«Если у вас дома или на работе скопились батарейки, складывайте их в 5-ти литровую банку, плотно закручивайте крышкой и срочно привозите в Хакасский национальный краеведческий музей», — призвали в ведомстве.