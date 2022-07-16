Вашингтон, , 11:02 — REGNUM Запрет киевского режима на выезд мужчин с территории Украины раскритиковало 16 июля американское издание Foreign Policy.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В публикации, которую приводит RT, отмечается, что профессор Массачусетского университета Чарльз Карпентер переписывался с несколькими жителями Украины, пожаловавшимися ему, что не могут уехать к своим семьям.

При этом Карпентер добавил, что указанные лица фактически оказались «в ловушке» и распоряжение Владимира Зеленского о запрете на выезд мужчин из страны является нарушающим их права.

Также он указал, что мужчинам даже не разрешается покинуть свой город или регион без разрешения военкомата, в то время, как у многих из них нет работы и потому они не могут помогать своим родственникам.

Помимо этого, профессор утончил, что также из страны не могут выехать представители ЛГБТ и пояснил, что некоторые мужчины заявили ему, что не желают идти фактически на убой в армию, в которую их направляют без необходимой подготовки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заявления американского философа и политолога Фрэнсиса Фукуямы о том, что киевскому режиму необходимо хотя бы и при поддержке Запада добиться летом 2022 года перехвата инициативы в конфликте на Украине, прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков.