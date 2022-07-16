Чита, , 10:54 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае улучшилась. Как сообщает оперативный штаб 14 июля 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 169 583 (+14 за последние сутки). Это одно из минимальных значений за всю историю пандемии.

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За весь период COVID-19 унес жизни 2683 человека, за последние несколько суток не зарегистрировано ни одного летального случая. Вместе с тем 166 838 пациентов (+8 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения.

В моногоспиталях Забайкалья проходят лечение пациенты с разной степенью тяжести новой коронавирусной инфекции, из них 11 человек находится в тяжелом состоянии, один пациент подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (0 за сутки).

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