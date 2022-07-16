Омск, , 10:53 — REGNUM Омские правоохранители организовали проверку по факту смертельного ДТП в Кировском округе. Трагедия произошла днём 15 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД.

Грузовик наехал на пешехода в Омске УМВД по Омской области

По предварительным данным, водитель большегрузного автомобиля MAN на улице 5-й Кировской сбил пешехода, переходящего дорогу в неустановленном месте. В результате мужчина 1989 года рождения скончался на месте.

«Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки», — отметили в ведомстве.