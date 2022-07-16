Тулун, Иркутская область, 16 июля, 2022, 10:48 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области 16 июля известил о дорожном ЧП в Тулуне: девятиклассница получила травмы при падении на нее столба электропередач.

МВД В Тулуне девятиклассница получила травмы при падении на нее столба электропередач

Событие произошло днем 14 июля на перекрестке улиц Партизанская и Блюхера. Предварительно установлено, что водитель тягача, не заметив провисающие над дорогой провода, зацепил их краем перевозимого груза. Это спровоцировало падение столба, к которому крепилась данная линия интернет кабеля, на школьницу. 16-летняя девушка стояла на обочине, ожидая проезда грузовика, и не заметила происходящего. В результате случившегося с полученными травмами она госпитализирована.

В ходе разбирательств выяснилось, что на момент случившегося высота проводов не соответствовала требованиям и была значительно ниже.

Полицейские намерены установить их владельца и принять в отношении него меры реагирования в рамках действующего законодательства. Проводится расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, с 4 по 10 июля, на территории Иркутской области произошло 40 дорожно-транспортных происшествий, в которых три человека погибли, 47 человек получили травмы различной степени тяжести.

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