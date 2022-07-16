Москва, , 10:47 — REGNUM Правительство РФ изменило действующий порядок регистрации автомобилей, ввозимых из-за границы. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

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Речь идёт о временной отмене одного из обязательных требований к техоснащению машин — теперь их можно использовать без устройств вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС».

Упрощённый порядок регистрации будет действовать до 1 февраля 2023 г. За время отсрочки компании-производители систем вызова экстренных служб, как предполагается, смогут перенастроить логистические цепочки.