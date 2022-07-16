Луганск, , 10:46 — REGNUM Силы Донецкой Народной Республики (ДНР) и подразделения Вооружённых сил РФ взяли под контроль участок трассы Константиновка-Авдеевка в районе села Каменка в ДНР. Об этом 16 июля рассказал помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселёв.

Специальная военная Операция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Совместные подразделения Донецкой Народной Республики, российские подразделения вышли на трассу Константиновка-Авдеевка в районе села Каменка», — приводит его слова ТАСС.

Также Киселёв добавил, что союзные войска продолжают развивать наступление из района города Светлодарска.

Отметим, село Каменка находится на расстоянии около 10 км от города Авдеевка, захваченного украинскими вооружёнными формированиями.