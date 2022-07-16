Шегарский район, Томская область, 16 июля, 2022, 10:41 — ИА Регнум. В деревне Нащёково Шегарского района Томской области построят крупнейший в регионе семеноводческий селекционный центр. Об этом рассказал губернатор Владимир Мазур в своём телеграмм-канале, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Зерно

По его словам, Шегарский район является одним из самых хлеборобных, где урожаи зерна достигают 30 центнеров с гектара. При этом уже со следующей посевной новый центр будет обеспечивать половину потребности Томской области в отборных семенах зерна.

«Проектная мощность центра — 25 тысяч тонн семян в год! Это половина потребностей региона. Запуск производства позволит также снизить зависимость от привозных семян», — отметили в администрации региона.