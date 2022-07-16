Москва, , 10:37 — REGNUM Российская энергетическая компания «Газпром» запросила у Siemens документы, позволяющие вывезти газотурбинный двигатель для газопровода «Северный поток» («СП»). Об этом 16 июля говорится в сообщении пресс-службы Газпрома.

Газопровод Северный поток Nord-stream.com

«15 июля «Газпром» официально обратился к компании Siemens с просьбой предоставить документы, которые с учетом действующих санкционных режимов Канады и Европейского союза позволят вывезти в Россию газотурбинный двигатель для КС (компрессорная станция — прим. ТАСС) «Портовая» — критически важного объекта для газопровода «Северный поток» и выполнения группой компаний Siemens своих обязательств в рамках ремонта и сервисного обслуживания газотурбинных двигателей», — говорится в сообщении.

Также в нем отмечается, что российская компания надеется на безусловное выполнение группой компаний Siemens обязательств по сервисному обслуживанию газотурбинных двигателей, так как от этого зависит надежная работа газопровода «Северный поток» и обеспечение российским природным газом потребителей в Европе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Украины обвинили крупные американские и европейские банки в военных преступлениях за то, что они поддерживают торгующие российской нефтью компании, и призвали их разорвать такие связи.