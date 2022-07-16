Донецк, 16 июля, 2022, 10:24 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Горловку и Александровку в ДНР. Об этом 16 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Следите за развитием событий в трансляции: ««Zа Победу!»: спецоперация России на Украине — все новости»

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️09:30 — н.п. Дзержинск (шахта Южная) — н.п. Горловка (пос. шахты им. Гагарина): выпущено 11 мин калибра 120 мм; ️09:45 — н.п. Марьинка (западная) — н.п. Александровка: выпущено 7 мин калибра 120 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее украинские националисты обстреляли Докучаевск из «Градов».