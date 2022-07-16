Донецк, , 10:21 — REGNUM Украинские националисты обстреляли Докучаевск из «Градов». Об этом 16 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

РСЗО «Град» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️10:00 — н.п. Новомихайловка — н.п. Докучаевск: выпущено 3 ракеты из РСЗО БМ-21 «Град», — отмечается в сообщении.

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