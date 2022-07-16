Горно-Алтайск, , 10:21 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки после COVID-19 выздоровели десять пациентов. Таким образом, всего с начала пандемии коронавирус победили 34 001 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Общее число подтверждённых случаев инфицирования к настоящему времени достигло 34 722. За сутки выявлено десять новых носителей. Диагноз подтвердился у жителей Горно-Алтайска (+5), Онгудайского (+2), Турочакского, Улаганского и Усть-Канского районов.

«Число зарегистрированных летальных случаев за весь период — 672, в том числе 623 — от COVID-19, 49 — от иных причин. Проведено лабораторных исследований: за отчётные сутки — 795, за весь период – 479 443», — добавили в оперштабе.