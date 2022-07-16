Москва, 16 июля, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Российские группировки войск «Юг» и «Центр», которые выполняют задачи в рамках спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации и демилитаризации Украины, проинспектировал министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. Об этом 16 июля сообщает пресс-служба Минобороны России.

Mil.ru Сергей Шойгу

«На командном пункте генерал армии Сергей Шойгу заслушал доклады командующего группировкой «Юг» генерала армии Сергея Суровикина, командующего группировкой «Центр» генерал-полковника Александра Лапина, других командующих и командиров о текущей обстановке, характере действий противника и ходе выполнения российскими Вооруженными Силами боевых задач», — говорится в сообщении.

Также указывается, что по окончании заслушивания Шойгу дал необходимые указания для дальнейшего наращивания действий группировок на всех операционных направлениях для исключения возможности киевского режима наносить массированные ракетные и артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре и жителям населенных пунктов Донбасса и других регионов.

Кроме того, отмечается, что также глава Минобороны РФ, во исполнение указа президента России Владимира Путина, вручил генерал-полковнику Александру Лапину и генерал-майору Эседулле Абачеву медали «Золотая Звезда» Героя России за проявленные ими в ходе спецоперации мужество и героизм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что число погибших при обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ увеличилось до четырех человек.