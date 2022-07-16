Москва, 16 июля 2022, 10:11 — REGNUM Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» Героя России генерал-майору Эседулле Абачеву и генерал-полковнику Александру Лапину. Об этом 16 июля сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
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«Во исполнение указа президента РФ, министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу вручил за проявленные мужество и героизм медали «Золотая Звезда» Героя РФ генерал-полковнику Александру Лапину и генерал-майору Эседулле Абачеву», — отмечается в сообщении.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении званий Героев России командующему группировки «Центр» генерал-полковнику Лапину и заместителю командующего Восьмой армии Южного военного округа генерал-майору Абачеву «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга».
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