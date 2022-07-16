Москва, 16 июля, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал российские группировки войск «Юг» и «Центр», выполняющие задачи спецоперации на Украине, а также заслушал доклады командующих группировками «Юг» и «Центр», других военачальников о текущей обстановке. Об этом 16 июля сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Mil.ru Сергей Шойгу

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«Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал российские группировки войск «Юг» и «Центр», выполняющие задачи военной спецоперации на Украине. На командном пункте … Шойгу заслушал доклады командующего группировкой «Юг» генерала армии Сергея Суровикина, командующего группировкой «Центр» генерал-полковника Александра Лапина, других командующих и командиров о текущей обстановке, характере действий противника и ходе выполнения российскими Вооруженными силами боевых задач», — отмечается в сообщении.

Также Шойгу дал указания по наращиванию действий Вооруженных сил РФ на всех направлениях для исключения нанесения Киевом массированных ударов по гражданской инфраструктуре, мирным жителям Донбасса и других регионов.