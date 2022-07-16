Мадрид, 16 июля 2022, 10:04 — REGNUM Адвокат известного певца Рики Мартина опроверг появившиеся в СМИ сообщения, что у исполнителя были отношения с 21-летним племянником.
«Человек, сделавший это заявление, страдает от серьезных проблем с психическим здоровьем. Безусловно, Рики Мартин никогда не был и не будет вовлечен в какие-либо сексуальные … отношения с племянником», — передает The New York Post слова адвоката Марти Сингера.
Ранее Marca сообщала, что племянник певца признался, что Мартин подверг его психологическому и физическому насилию.
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