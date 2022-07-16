Вашингтон, 16 июля 2022, 10:02 — REGNUM Сервис HBO Max закрыл анимационный сериал «Ближе некуда». Об этом 16 июля пишет Deadline.
«После трёх замечательных сезонов сериал «Ближе некуда» подойдёт к концу», — рассказали изданию представители HBO Max. «Мы так гордимся сериалом и благодарны создателю JG Quintel и нашим партнерам из Cartoon Network Studios, которые сделали это шоу любимцем фанатов на HBO Max», — добавили в компании.
ИА REGNUM напоминает, что сюжет шоу «Ближе некуда» вращается вокруг супружеской пары, которая сталкивается с бытовыми проблемами. Проект рассказывает о непростой жизни молодёжи между 20-ю и 30-ю годами. Премьера анимационного сериала на HBO Max состоялась в 2020 году.
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