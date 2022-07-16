Вашингтон, 16 июля, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Сервис HBO Max закрыл анимационный сериал «Ближе некуда». Об этом 16 июля пишет Deadline.

Цитата из сериала «Ближе некуда» Герои сериала «Ближе некуда»

«После трёх замечательных сезонов сериал «Ближе некуда» подойдёт к концу», — рассказали изданию представители HBO Max. «Мы так гордимся сериалом и благодарны создателю JG Quintel и нашим партнерам из Cartoon Network Studios, которые сделали это шоу любимцем фанатов на HBO Max», — добавили в компании.

ИА REGNUM напоминает, что сюжет шоу «Ближе некуда» вращается вокруг супружеской пары, которая сталкивается с бытовыми проблемами. Проект рассказывает о непростой жизни молодёжи между 20-ю и 30-ю годами. Премьера анимационного сериала на HBO Max состоялась в 2020 году.