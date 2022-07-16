Горно-Алтайск, 16 июля, 2022, 09:59 — ИА Регнум. За шесть месяцев с начала 2022 года в Республике Алтай построено 1192 квартиры общей площадью 103 тыс. кв. метров. Это на 29,6% больше показателей января-июня 2021 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Алтайкрайстата.

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При этом исключительно большинство квартир — 92,7% или 95,5 тыс. кв. метров построили индивидуальные застройщики за свой счёт. Это на 20,8% больше прошлогоднего уровня.

Увеличение объёмов ввода жилья зафиксирован во всех муниципалитетах республики. Лидерами по темпам роста стали Чойский район (в 2,4 раза), Улаганский (в 2 раза), Кош-Агайский (180,5%) и Усть-Коксинский районы (154,9%).