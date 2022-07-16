Вашингтон, , 09:50 — REGNUM Власти Украины обвинили крупные американские и европейские банки в военных преступлениях за то, что они поддерживают торгующие российской нефтью компании, и призвали их разорвать такие связи. Об этом 15 июля сообщило издание Financial Times.

На Украине Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что советником украинского президента по экономическим вопросам Олегом Устенко были направлены письма американским банкам JPMorgan Chase, Citigroup, британскому HSBC и французскому Credit Agricole, в которых он попросил названные кредитные организации перестать сотрудничать с торгующими нефтью из РФ компаниями и продать свои доли в российских нефтегазовых компаниях.

Также советник президента Украины по вопросам экономики заявил, что украинский минюст собирается подать иски против названных банков в Международный уголовный суд (МУС) по окончании военных действий и добавил, что киевские спецслужбы собирают данные о поддержке финансовыми корпорациями Запада нефтегазовой промышленности России.

«С моей точки зрения, они (банки) совершают военные преступления, потому что они помогают режиму (президента России Владимира) Путина этим особенным образом и поддерживают режим», — сказал Устенко.

При этом издание уточняет, что МУС не имеет возможности расследовать или привлечь к суду правительства или корпорации, однако может совершать такие действия против физических лиц в этих структурах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший американский посол в Москве Майкл Макфол заявил, что с мнением президента РФ Владимира Путина об историческом единстве России и Украины согласны многие жители США и в том числе представители научного сообщества.