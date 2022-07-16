Вашингтон, 16 июля, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Власти Украины обвинили крупные американские и европейские банки в военных преступлениях за то, что они поддерживают торгующие российской нефтью компании, и призвали их разорвать такие связи. Об этом 15 июля сообщило издание Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM На Украине

Отмечается, что советником украинского президента по экономическим вопросам Олегом Устенко были направлены письма американским банкам JPMorgan Chase, Citigroup, британскому HSBC и французскому Credit Agricole, в которых он попросил названные кредитные организации перестать сотрудничать с торгующими нефтью из РФ компаниями и продать свои доли в российских нефтегазовых компаниях.

Также советник президента Украины по вопросам экономики заявил, что украинский минюст собирается подать иски против названных банков в Международный уголовный суд (МУС) по окончании военных действий, и добавил, что киевские спецслужбы собирают данные о поддержке финансовыми корпорациями Запада нефтегазовой промышленности России.

«С моей точки зрения, они (банки) совершают военные преступления, потому что они помогают режиму (президента России Владимира) Путина этим особенным образом и поддерживают режим», — сказал Устенко.

При этом издание уточняет, что МУС не имеет возможности расследовать или привлечь к суду правительства или корпорации, однако может совершать такие действия против физических лиц в этих структурах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший американский посол в Москве Майкл Макфол заявил, что с мнением президента РФ Владимира Путина об историческом единстве России и Украины согласны многие жители США, и в том числе представители научного сообщества.