Донецк, , 09:45 — REGNUM ВСУ снова обстреляли Гольмовский. Об этом 16 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Следите за развитием событий в трансляции: ««Zа Победу!»: спецоперация России на Украине — все новости»

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️08:10 — н.п. Курдюмовка — н.п. Гольмовский: выпущено 3 снаряда калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили ракету из РСЗО HIMARS по селу Скарговка в ЛНР.

Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ выпустили ракету из HIMARS по Скарговке в ЛНР