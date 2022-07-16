Кызыл, , 09:44 — REGNUM В единый день голосования жителям Тувы предстоит выбрать 88 депутатов, в том числе депутатов Верховного хурала по Восточному и Сут-Хольскому одномандатным округам. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Здание Верховного хурала Тувы Верховный хурал Тувы

«Жители городов Кызыл, Туран, Монгун-Тайгинского кожууна и села Алдан-Маадыр Сут-Холького кожууна будут избирать депутатов в местные представительные органы», — добавили в правительстве.

По данным на 15 июля свои кандидатуры выдвинули 252 человека: 243 — от избирательных объединений и 9 — в качестве самовыдвиженцев.

Всего в голосовании примут участие 105 тыс. избирателей или 52% от их общего числа в республике. Выборы будут проходить в три дня — 9,10,11 сентября с 8 часов утра до 20 вечера.