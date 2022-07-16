Лондон, , 09:43 — REGNUM Теннисистка Мария Шарапова и её возлюбленный, британский бизнесмен Александр Гилкс, стали родителями. Об этом спортсменка сообщила в личном аккаунте в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Мария Шарапова Mariasharapova.com

Шарапова поделилась фотографией, на которой она вместе с Гилксом смотрят на их сына, который родился 1 июля 2022 года. Пара назвала ребёнка Теодором.

ИА REGNUM напоминает, что помолвка Шараповой и Гилкса состоялась в декабре 2020 года. В апреле 2022 года теннисистка объявила о своей беременности.

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