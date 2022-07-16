Москва, 16 июля, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Переменная облачность ожидается в Москве 16 июля, воздух прогреется до +23 градусов, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лето в Москве

«Погоду в столице будет формировать небольшой гребень антициклона. Переменная облачность без существенных осадков по Москве, по области — небольшие дожди возможны лишь на северо-западе региона. Температура воздуха в столице +21 … +23 градуса, по области — от +19 до +24», — передает его слова РИА Новости.

Ветер при этом будет юго-западным 4−9 м/с. Атмосферное давление — 747 мм ртутного столба.