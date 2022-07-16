Вашингтон, , 09:38 — REGNUM Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд усмехнулся в лицо американскому лидеру Джо Байдену, который не захотел отвечать на вопрос журналистки об отношениях Вашингтона и Эр-Рияда. Соответствующее видео разместила в соцсети «ВКонтакте» востоковед Мария Кича.

На видео представлен момент из переговорной комнаты, где находились делегации США и Саудовской Аравии во главе с Байденом и ибн Салманом.

«Президент Байден, Саудовская Аравия все еще остается страной-изгоем?» — спросила журналистка. Американский лидер не стал отвечать, а наследный принц в этот момент иронично улыбнулся, посмотрев на Байдена.