Аресибо, Пуэрто-Рико, , 09:34 — REGNUM Адвокат исполнителя Рики Мартина ответил на заявления о его предполагаемой интимной связи с племянником. Об этом 16 июля пишет TMZ.

Рики Мартин Цитата из клипа на песню La Mordidita

По словам представителя певца, Мартин «никогда не был и никогда не будет вовлечён в какие-либо сексуальные или романтические отношения со своим племянником». Он также добавил, что человек, подавший в суд на артиста, обвинив его в инцесте, «борется с серьёзными ментальными проблемами».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, против Рики Мартина подал иск его племянник, 21-летний Деннис Адиэль Санчес — он заявил, что состоял в отношениях с артистом и обвинил его в домашнем насилии. Мартину может грозить до 50 лет тюремного заключения, если суд признает его виновным.

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