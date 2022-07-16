Баргузинский район, Бурятия, 16 июля, 2022, 09:29 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки пожарные боролись с огнём в лесах Баргузинского и Хоринского района. Три пожара возникли из-за сухих гроз, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

Молния

«С огнём сражались 164 человека из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых лесопользователей. Задействовано 28 единиц лесопожарной техники», — отметили в ведомстве.

В результате одно возгорание в Баргузинском районе был ликвидирован, два пожара в Хоринском районе локализованы на общей площади 18 га. По состоянию на утро 16 июля пожарные занимаются их дотушиванием.