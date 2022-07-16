Екатеринбург, , 09:29 — REGNUM Зарезавший на окраине Екатеринбурга человека гражданин сдался полицейским. Об этом пишут СМИ.

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По данным Е1.ru, он добровольно явился в отделение полиции. Сейчас с ним проводятся следственные действия.

По словам гражданина, он не понимает, что сподвигло его на совершение преступления. Прохожего он ранее не знал. Возможно, поводом для расправы стала словесная перепалка.

Как сообщало ИА REGNUM, преступление было совершено вечером 10 июля на улице Дорожная. Пострадавший скончался в больнице.