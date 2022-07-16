Калуга, , 11:08 — REGNUM Высокопатогенный грипп птиц обнаружен в Бабынинском, Малоярославецком, Жуковском и Сухиничском районах. Учитывая данные от 14 июля — вспышки заболевания в Дзержинском районе и пригороде Калуги — в настоящее время уже в шести муниципальных районах зафиксирован грипп птиц. Об этом 16 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации комитета ветеринарии Калужской области.

Носитель вируса птичьего гриппа

Для того чтобы не допустить дальнейшего распространения заболевания специальная областная противоэпизоотическая комиссия приняла решение в указанных районах провести полное изъятие птицы в домашних частных хозяйствах и уничтожить её. Главам администраций районов рекомендовано до 20 июля выделить места для уничтожения птицы, рассмотреть возможность введения режима ЧС в районах, где есть птицефабрики. Кроме этого, рекомендовано запретить торговлю живой птицей. Одновременно руководителям крупных птицефабрик рекомендовано ввести вахтовый режим для сотрудников, усилить меры дезинфекции.

Отдельное внимание уделено деятельности Парка птиц. Здесь рекомендации касались усилению мер дезинфекции при посещении Парка посетителям, чтобы они не смогли «принести» вирус и не заразить птиц. Из-за вспышки высокопатогенного гриппа птиц сотрудники ветеринарных станций перешли на круглосуточный режим работы.

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