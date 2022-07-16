Нью-Йорк, США, 16 июля, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Египет решил приостановить с 15 августа деятельность своего миротворческого контингента на территории Мали из-за участившихся случаев нападения на миротворцев. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Организации Объеденный Наций.

Un.org Миротворцы ООН в Мали

С начала года в результате подобных инцидентов в Мали погибли в общей сложности семеро египетских военнослужащих. Всего в Малийской миссии ООН (МИНУСМА) служат 1072 военнослужащих и 144 полицейских из Египта.

В Каире предупредили, что принятое решение будет оставаться в силе до тех пор, пока не будут учтены претензии египетской стороны по поводу безопасности миротворцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля парламент Казахстана поддержал инициативу президента страны Касым-Жомарта Токаева направить в Мали 430 миротворцев для поддержки миссии ООН в этой африканской республике.