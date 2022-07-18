Тбилиси, 18 июля, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Ника Гварамия, осуждённый за крупные хищения руководитель оппозиционного телеканала «Мтавари архи», заявил, что в грузинской судебной системе судьи подняли бунт против власти, сообщает 15 июля грузинский телеканал «Palitra News».

Уильям Хогарт. Суд. 1758

«В судах происходит бунт против клана. В США на семинар едут только те судьи, которые выступали против системы и обжаловали в Конституционном суде репрессивный закон о дисциплинарном производстве в отношении судей. Бунт возглавляют те судьи, которые из-за наказания Чхиквадзе были вынуждены отказаться от поездки в США. На этих судей оказывал давление непосредственно так назывемый судья Чхиквадзе, о чём они собираются громко говорить», — сказал Гварамия.

Напомним, что судье Лаше Чхиквадзе, приговорившего Гварамию к тюремному заключению, американские власти отказали в ранее согласованном въезде в США на проходивший там за счёт правительства США семинар судей.