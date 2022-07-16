Москва, , 09:19 — REGNUM Заявления американского философа и политолога Фрэнсиса Фукуямы о том, что киевскому режиму необходимо хотя бы и при поддержке Запада добиться летом 2022 года перехвата инициативы в конфликте на Украине, прокомментировал 16 июля российский сенатор Алексей Пушков в своём телеграм-канале.

Пушков Алексей

«Фукуяма опять фантазирует и толкует о несбыточном. Не дает ему покоя финальное и глобальное торжество либерально-демократической модели, хочется всеми силами установить «конец истории». В Ираке, Сирии, Афганистане не вышло, так пусть хотя бы на Украине, поддержанной США и Западом», — написал он в своём сообщении.

Также Пушков отметил, что западные страны проиграли России схватку за историю на периферии мира и навязали её нашей стране в Европе, пытаясь этим остановить утверждение не западного мира. Поэтому, как считает российский сенатор, значение конфликта вокруг Украины и на Украине является глобальным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что американский философ и политолог Фрэнсис Фукуяма считает, что в случае, если на пост президента США в 2024 году вновь будет избран представляющий американскую Республиканскую партию Дональд Трамп, это якобы «может решить все проблемы России».