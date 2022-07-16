Абакан, 16 июля, 2022, 09:16 — ИА Регнум. В Хакасии сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого пострадали пять человек, в том числе дети. Авария произошла ночью 15 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления ГИБДД по республике.

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Водитель автомобиля Toyota Ipsum на трассе Ачинск — Ужур — Шира — Троицкое не справился с управлением и съехал в кювет, после чего машина опрокинулась. Все пятеро находившихся в машине человек госпитализированы с травмами, среди них двое детей.

«Автополицейским стало известно, что водитель и его пассажиры ехали из г. Кемерово в Хакасию. Водитель находился за рулем автомобиля долгое время, что и могло повлиять на его внимательность и реакцию на дороге», — отметили в ведомстве.